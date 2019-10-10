Son Dakika Haberleri: 'Türkiye ile ABD'nin Sahada Karşı Karşıya Gelmesi Mümkün Değil'
Son Dakika Güncel 'Türkiye ile ABD'nin Sahada Karşı Karşıya Gelmesi Mümkün Değil'

'Türkiye ile ABD'nin Sahada Karşı Karşıya Gelmesi Mümkün Değil'

1 saat önce

Türkiye'nin ilk Erbil Başkonsolosu da olan dış politika uzmanı Aydın Selcen, devam eden uzlaşmazlıklara karşın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde karşı karşıya gelmesini imkan dahilinde görmüyor.

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Türkiye'nin ilk Erbil Başkonsolosu da olan dış politika uzmanı Aydın Selcen, devam eden uzlaşmazlıklara karşın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde karşı karşıya gelmesini imkan dahilinde görmüyor

'Türkiye ile ABD'nin Sahada Karşı Karşıya Gelmesi Mümkün Değil'

Türkiye, Aydın, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06 
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