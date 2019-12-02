Son Dakika Haberleri: Türkiye ile ABD'nin Suriye'de anlaşmasının ardından TL, Dolar ve Euro karşısında değer kazandı
Son Dakika Dünya Türkiye ile ABD'nin Suriye'de anlaşmasının ardından TL, Dolar ve Euro karşısında değer kazandı - Son Dakika Dünya

Türkiye ile ABD'nin Suriye'de anlaşmasının ardından TL, Dolar ve Euro karşısında değer kazandı

6 saat önce

Dolar, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon konusunda anlaşmaya varmasının ardından güne düşüşle başladı

Türkiye ile ABD'nin Suriye'de anlaşmasının ardından TL, Dolar ve Euro karşısında değer kazandı, System.String[]

Türkiye ile ABD'nin, Barış Pınarı Harekatı'na ara vermesi konusunda anlaşmasıyla Dolar da Türk Lirası karşısında düşüşe geçti. Uzun süredir "Suriye" hareketliliği yaşayan Dolar, dünkü açıklamaların ardından başlayan düşüşünü sürdürerek sabah saatlerinde yüzde 1'lik kayıpla 5.7585'e kadar geriledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesinin ardından Suriye'de 120 saatlik ateşkes ilan edileceği haberi piyasalarda da olumlu karşılandı. Dün New York'ta işlem gören Türk hisse senedi iShares MSCI Turkey ETF'si haberle birlikte yüzde 4 yükseldi. Ayrıca BIST 100 Endeksi de günü yüzde 0.8 artışla tamamladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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