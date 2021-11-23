Türkiye ile Almanya arasındaki işçi göçünün 60. yılında Göppingen'de etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Göppingen kentinde, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işçi göçü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Göppingen Merkez Camisinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 10 kilometrelik maraton koşusuyla başladı, öğleden sonra yaklaşık 200 kişinin katılımıyla 3,5 kilometrelik güzergahta bayraklı yürüyüşle devam etti.

Şehir içinden başlayarak Merkez Camisine kadar ellerinde Alman ve Türk bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, güzergah boyunca yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Württemberg DİTİB Eyalet Birliği tarafından hazırlanan "Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yıl dönümü" yazılı özel tişörtlerle maratona katılan koşuculara, sertifika ve madalya verildi.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen programda, göçün ilk yıllarından günümüze kadar şahitlik eden birinci nesil büyükler anılarını anlattı.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner, burada yaptığı konuşmada, işçi olarak gelenlerin halihazırda ülkede önemli yerlerde bulunduğuna işaret ederek, hatırlanmak ve hatırlatma kültürünün önemine vurgu yaptı.

Başkonsolos Öner, "Birinci nesil büyüklerimizin ne kadar nezih ve metanetli bir şekilde duygu ve düşüncelerini dile getirdiklerini, bu toplumda örnek olduklarını görüyoruz. 80 küsur yaşına gelmiş insanların bugünkü konuşmalarından da topluma ne güzellikler bıraktıklarını, barış içinde bir arada yaşama kültürü adına, Almanya'nın inşası ve daha müreffeh bir toplum haline gelmesi adına katkılarını görüyoruz. Birinci neslin çocukları, torunları bugün farklı mesleklerde başarılı icraatlar yapıyorlar. Bu ülkede bilime, sanata, spora, siyasete, iş hayatına, girişimciliğe, herkes karınca kararınca katkıda bulunuyor." dedi.

Gün boyu süren etkinliklerin son bölümünde ise gençler Anadolu'ya has ezgiler seslendirdi.