TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA 'ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK TATBİKATI' BAŞLADI - Son Dakika

TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA 'ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK TATBİKATI' BAŞLADI

25.03.2021 14:53

Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı' Amerika ve Türkiye'yi dijital ortamda buluşturdu.

Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı' Amerika ve Türkiye'yi dijital ortamda buluşturdu. Tatbikat kapsamında iki müttefik ülke, hazırlanan ortak yol haritasıyla, dijital ortamda işaretlenen hedeflere sızmaya çalışacak.

BAU Siber Güvenlik Merkezi ve BAY Atlantic Üniversitesi iş birliğiyle gerçeğe yakın 'Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı' düzenlendi. Amerika ve Türkiye'deki yüksek lisans öğrencileri 'Kırmızı ülke' ve 'Mavi ülke' olarak gruplandırılırken, senaryolu tatbikatta iki müttefik ülkeden birine, üçüncü ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek olası siber saldırı önlenmeye çalışılacak. Öğrencilerin, sistemde yer alan makinelere sızma girişimleri sonucunda da elde edilecek veriler, farklı sızma yöntemleri olarak tekrardan değerlendirilmeye alınacak.

'SON ZAMANLARDA 'SİBER TERÖRİZM' TREND OLDU?

Tatbikat aracılığıyla gerçek hayatta karşılaşabilecek öğrencilerin, siber saldırıya nasıl karşılık vereceklerini görecekleri ve bu alanda kendilerini geliştirmek adına önemli bir uygulama içinde yer almış olacaklarını söyleyen Siber Güvenlik Uzmanı Mahir Yüksel, 'Bugün Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'ndeyiz. Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kıtalar Arası Siber Güvenlik Tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Amerika'nın başkenti Washington DC'de bulunan BAY Atlantic Üniversitesi ve üniversitemizin Siber Güvenlik Merkezi öğrencilerinin iş birliğinde düzenlenen bir siber tatbikat. Dünyada son dönemde yükselen bir 'siber terörizm' trendi var. Bunun karşısındaki en büyük unsur, müttefik iki ülke tarafından düzenlenen siber tatbikat da bugünkü ana unsurumuz. Müttefik ülkeler arasındaki bu iş birliği, olay müdahalesi, tehdit istihbaratı ve karşı koyma kapasitesinin güçlendirilmesi, 2 ülkenin iş birliğini artırılması amacını güttüğü için çok önemli bir gelişmedir? dedi.

Tatbikatla ilgili bilgi veren Yüksel, şöyle konuştu:

'Tatbikat, 48 saat sürecek. Tatbikatımız, senaryolar etrafında gerçekleştiriliyor. Yani birden fazla senaryomuz mevcut. Bir senaryomuz, kırmızı ve mavi takım dediğimiz noktada bir takımın saldırdığı diğer takımın ise o hedefi savunduğu bir konseptte. Bir başka senaryomuz, iki takımın bir araya gelerek ortak bir düşmana karşı araştırma ve savunma faaliyeti yürüttüğü bir konsepte dayalı.'

'2022'DE SİBER SALDIRILARIN MALİYETİNİN 133,7 MİLYAR DOLAR OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR'

Son zamanlarda siber saldırıların içerisinde en kritik olanın, devlet destekli örgütler tarafından yapıldığını kaydeden Yüksel, 'Uluslararası araştırma kuruluşu Gartner raporlarına göre 2022 yılı için dünyadaki siber saldırıların tahmini maliyetinin 133,7 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bu birçok ülkenin ekonomisinden çok daha büyük bir rakam. Dolayısıyla siber saldırıların her geçen gün arttığını, boyut değiştirdiğini ve teknik olarak seviyesini arttırdığını görüyoruz. Son dönemde saldırılar içerisinde en kritik olan saldırı türü, 'gelişmiş kalıcı tehdit saldırıları' dediğimiz APT saldırıları. Bu saldırılar, büyük bir oranda devlet destekli siber suç örgütleri tarafından düzenlendiği için eskiden hacker olarak adlandırdığımız siber saldırganların amacı, finansal motivasyon taşımak için yapılıyordu. Yani finansal bir kazanım sağlamak, prestij elde etmek hedeflenirken şu anda durum değişti. Artık saldırganlar, bir hedef sisteme sızıp, o hedef sisteminde kalıcı hale gelip, fark edilmeden uzun süreler boyunca veri kaçırmayı hedefliyor? ifadelerini kullandı.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARININ İSTİHDAMI GEREKLİ

Siber saldırganlara karşı mücadele edecek siber güvenlik uzmanlarının olması gerektiğine dikkat çeken Yüksel, 'Siber güvenlik alanında nitelikli istihdam kaynağı çok önemli bir hale geliyor. Siber saldırganların karşısında konumlanmış siber güvenlik uzmanlarının istihdamı çok önemli. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye'deki ilk Siber Güvenlik Lisans programını açan ve ilk Siber Güvenlik Merkezi'nin kuran üniversite' diye konuştu.

ÖĞRENCİLER KIYASIYA MÜCADELE EDİYOR

Üniversitenin Siber Güvenlik Merkezi'nde açık kaynak istihbarat bölümünde görev alan Betül Keten, 'Biz burada 6 kişiyiz ve bir takım liderimiz var. Ben açık kaynak istihbarat bölümündeyim. Takım liderim bana bir görev gönderiyor. Ben o görev ile oradaki datayı çekiyorum. Daha sonra onu takım liderime gönderdikten sonra analizi yapılıyor. O analiz ile farklı bir görev daha tanımlanıyor. Buradaki arkadaşlarımın her birinin de farklı bir görevi var. BAY Atlantic Üniversitesi'ndeki öğrenciler ile iş birliği içinde yapıyoruz bu çalışmayı. Yani ülke bazında değil de sanal ülkeler gibi düşündüğümüzde, bize gerçekten bir saldırı yapıldığında bu saldırıya karşı nasıl önlem ve nasıl aksiyon alabiliriz konusunda deneyim yaşatan bir çalışma' diyerek tatbikatın gerçek saldırıları aratmadığını söyledi.

Üniversitenin Yazılım Mühendisliği bölümü son sınır öğrencisi Görkem Kızıltaş ise, 'Biz uluslararası bir siber güvenlik topluluğu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Amerika'daki BAY Atlantic Üniversitesi ile iletişime geçerek bir adım atmak istedik. Onlarla senaryolu bir siber güvenlik tatbikatı düzenledik. Başka ülkelerdeki üniversitelerle de anlaşma yaparak bu topluluğu büyütmek istiyoruz. Bugün burada, yüksek lisans öğrencilerimize gerçek hayatta yaşanan bir siber savaşı ile ilgili tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. İki ülke bir araya gelerek, bir ülkedeki kritik bir kurumun verilerini satmaya çalışan saldırganları tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu da internette açık kaynak istihbaratı ile yapıyoruz. Paylaştığı foruma sızmaya, sosyal medya hesaplarını bulmaya çalışıyoruz. Bu tarz faaliyetlerle bulduğumuz tüm verileri takım liderimizle paylaşıyoruz. Sonrasında ise sonuçlandırıyoruz' dedi.

TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA 'ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK TATBİKATI' BAŞLADI
TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA 'ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK TATBİKATI' BAŞLADI
TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA 'ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK TATBİKATI' BAŞLADI
TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA 'ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK TATBİKATI' BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri, Bahçeşehir Üniversitesi, Tatbikat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA 'ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK TATBİKATI' BAŞLADI - Son Dakika


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