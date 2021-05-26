Türkiye ile Azerbaycan 8. randevuda

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.

İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Türkiye ile Azerbaycan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 11.10.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 12.10.2010 Bakü Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1 02.06.2009 Kayseri Özel 2-0 12.04.2006 Bakü Özel 1-1 02.06.2001 İstanbul Dünya Şampiyonası Elemeleri 3-0 11.10.2000 Bakü Dünya Şampiyonası Elemeleri 1-0 09.04.1996 Bakü Özel 1-0 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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