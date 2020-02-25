Türkiye ile Azerbaycan arasında 14 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda 14 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında farklı alanlarında 14 anlaşmaya imzalandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Azerbaycan'da İhracatın ve Yatırımların Teşviki Fonu (AZPROMO) Başkan Vekili Yusif Abdullayev, "DEİK ile AZPROMO arasında işbirliğine dair 2020-2021 yıllarını kapsayan "Eylem Planı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı (ASAN) Başkanı Ulvi Mehdiyev, "Kamu Hizmetlerinin Dijitalleştirilmesi Alanında Teknik Altyapıların Kurulmasına Yönelik Ortak Çalışmalara İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

TRT-AZTV arasında "İşbirliği protokolü"nü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve AZTV Genel Müdürü Rövşen Memmedov imzalarken, "Güvenlik İşbirliği Anlaşması'na Ek Protokol"üne İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti Başkanı Ali Nagıyev imza koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu ile Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, "Kars- Nahçıvan Demir Yolu Hattı Projesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, "Tercihli Ticaret Anlaşması", "Rekabet Politikası Alanında İşbirliği Protokolü" ve "Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Meteoroloji Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Uygulanmasına İlişkin Eylem Planı"nı (2020-2022) imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü"nü imzalarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov "Enerji ve Madencilik Anlaşması"na imza koydu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması", "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü" imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov "Vizenin Kaldırılmasına İlişkin Protokol"ü imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı Protokolü'nü imzaladı.

(Kamil Nadirli/İHA)