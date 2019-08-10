Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açılacak
1 saat önce
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye ile Azerbaycan hava sahaları arasında direkt hava koridoru açılacağını,15 Ağustos'ta kullanılmaya başlayacağını bildirdi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:09 Kaynak: AA
(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin
, Türkiye
ile Azerbaycan
hava sahaları arasında direkt hava koridoru açılacağını,15 Ağustos'ta kullanılmaya başlayacağını bildirdi.
Keskin, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki havalimanlarıyla Azerbaycan'ın Nahcivan
Havalimanı arasında direkt uçuş imkanı sağlayacak bir hava koridoru açılması için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) çatısı altında uzun bir süredir DHMİ tarafından sürdürülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.
Varılan mutabakat çerçevesinde 15 Ağustos'ta söz konusu koridorun kullanılmaya başlayacağına işaret eden Keskin, "Böylece halen İran
ya da Ermenistan
hava sahaları üzerinden yapılan uçuşlar, Türkiye ve Azerbaycan hava sahaları arasında direkt olarak gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.
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