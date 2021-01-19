Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

19.01.2021 09:23
Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakü'de 25 Şubat 2020'de imzalanan anlaşmaya göre, taraflar arasında anlaşmada yer alan bazı ürünlerde mevcut tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılması, iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması amaçlanıyor.

Ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın uygulanmasıyla katedilecek gelişmelerin gözlenmesi için anlaşmaya taraf temsilcilerden oluşan bir Ortak Komite de kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Ticaret, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı Sosyal medyadan, eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede FBI'ı harekete geçiren iddia: Kongre işgali sırasında çalınan Pelosi'nin bilgisayarı Rusya'ya satıldı Merkel'in veliahtı "Türk Armin", Prof. Dr. Uğur Şahin'in başarılarını öve öve bitiremedi Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor
"Mesut'la görüştünüz mü?" sorusuna Erol Bulut'tan esprili yanıt         
10:09
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
Köylülerin su ararken bulduğu fosiller 10 milyon yıl öncesine ait mamutların kemikleri olabilir Köylülerin su ararken bulduğu fosiller 10 milyon yıl öncesine ait mamutların kemikleri olabilir         
09:42
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu         
09:10
Rus bilim insanı uyardı: Uyku eksikliği koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırıyor Rus bilim insanı uyardı: Uyku eksikliği koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırıyor         
08:54
Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu         
08:15
Sıcaklığın -17 dereceye kadar düştüğü Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu Sıcaklığın -17 dereceye kadar düştüğü Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu         
07:58
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu         
02:19
"Vedat Muriqi dönmeyecek" diyen Ali Koç, transfer için müjde verdi         
23:03
Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak         
22:37
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 10:14:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei