TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA KİMLİKLE SEYAHAT BAŞLADI - Son Dakika

TÜRKİYE ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan kimlikle seyahat protokolü bugün yürürlüğe girdi. İki ülke vatandaşları bugün itibariyle karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek seyahat edebilecek. Azerbaycan'da koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlamalar devam ederken, ülkeye sadece oturma ve çalışma izni olan Türk vatandaşlarının girişlerine izin veriliyor.

YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Bakü'den İstanbul'a gelen Azerbaycanlı yolcular kimlikli seyahatten mutlu olduklarını söylediler. İstanbul üzerinden transit olarak başka ülkelere gidecekleri için pasaportla giriş yapan yolculardan Lale Aliyeva "Ben pasaportumla geldim. Çünkü Suudi Arabistan'a gideceğim. Biz bir millet iki devletiz. Onun için aramızda pasaport olmamalı. Ben böyle düşünüyorum. Kimlikle seyahat başladığı için biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz onu, bütün Türk halkını çok seviyoruz. Bütün Azerbaycanlıların hepsi kimlikle gelebilecekleri için seviniyorlar" dedi. Leyla Hanifeyeva ise uygulamadan çok mutlu olduğunu ve Türkiye'nin ikinci evi olduğunu söyledi. Yolculardan Azer Gasimov ise "Çok memnunuz. Biz tek millet, iki devletiz. Arzu ederiz ki tek millet tek devlet olalım. Çok memnunuz. Şimdi pasaportumla geldim. İstanbul üzerinden başka ülkeye gedeceğim" dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞ FORMU DOLDURULACAK

Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek. Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekecek. Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olurken, üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan'a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olmaya devam edecek. Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusu yapılamazken, Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşlar, kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunabilecek.