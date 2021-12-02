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Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak - Son Dakika

Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak

02.12.2021 13:45
Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesince (UNEC) düzenlenen Ekonomi Forumu'na (UEF Bakü 2021) katıldı.

Forum kapsamında düzenlenen "Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim" konulu panelde izleyicilerin sorularını yanıtlayan Özvar, salgın dönemindeki eğitim faaliyetleri konusunda görüşlerini paylaştı.

Özvar, "Türk üniversiteler salgın döneminde iyi sınav verdi. Tüm üniversitelerinde dersler dijital hale getirildi. Hem devlet hem özel üniversitelerimizin sağlam dijital altyapısı olduğu için bu süreci iyi geçtik. Herhangi bir aksama meydana gelmedi. Bu bizim açımızdan fevkalade önemli bir sınavdı." dedi.

Eğitimin tamamen dijital hale getirilmesinin sakıncalar doğuracağını düşündüğünü belirten Özvar, bu sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Özvar, panel sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki gelecek iş birliklerine dair bilgiler paylaştı.

Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildiren Özvar, "İki ülkenin anlaşması ile bir yüksek öğretim kurumunun hayata geçirilmesi ciddi çalışmalar gerektiriyor. Bir müddet daha vakit alacak ama önümüzdeki döneme yetiştirmeye gayret ediyoruz. Azerbaycan'da bir üniversite kurmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek. Bu bir ilk oluyor. Böyle bir model belki dünyada vardır ama ben bilmiyorum. Yeni bir model ile bu yükseköğretim kurumumuz hayata geçirilecek." şeklinde konuştu.

Özvar, üniversite kurulması planının iki ülke devlet başkanlarının ortak isteğiyle hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Üniversite, Azerbaycan, Erol Özvar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak - Son Dakika


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