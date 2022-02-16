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Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma - Son Dakika

Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma

16.02.2022 09:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ziyaretinde Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ziyaretinde Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar; savunma sanayi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara ve deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanlarını kapsıyor. Abu Dabi'deki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Dubai'ye geçerek Dubai Expo 2020'ye katıldı, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile biraraya geldi

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma - Son Dakika
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