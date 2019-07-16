Son Dakika Haberleri: 'Türkiye ile Batı arasında derinleşen kriz en çok Rusya'yı sevindirecek'
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'Türkiye ile Batı arasında derinleşen kriz en çok Rusya'yı sevindirecek'

7 saat önce

Avrupa Politikaları Merkezi'nde (EPC) çalışan siyasi uzman Amanda Paul, önümüzdeki günlerde ABD'nin de Türkiye'ye yaptırımlar uygulayabileceğini, yabancı yatırımcıların geri adım atabileceğini ve Rusya'nın bu yeni anlaşmazlıktan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.

'Türkiye ile Batı arasında derinleşen kriz en çok Rusya'yı sevindirecek', System.String[]
Avrupa Birliği'nin (AB) fon kesintisi ve üst düzey toplantıların askıya alınması dahil Türkiye'ye yaptırım kararı tartışılıyor.

Avrupa Politikaları Merkezi'nde (EPC) çalışan siyasi uzman Amanda Paul, önümüzdeki günlerde ABD'nin de Türkiye'ye yaptırımlar uygulayabileceğini, yabancı yatırımcıların geri adım atabileceğini ve Rusya'nın bu yeni anlaşmazlıktan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.
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Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:22 
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