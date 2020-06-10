Türkiye ile Belarus arasındaki hizmet ticaretinde yeni dönem - Son Dakika

Türkiye ile Belarus arasında hizmet ticareti anlaşması müzakereleri çerçeve belgesi imzalandı.

Belarus Ekonomi Bakanı Aleksandr Çervyakov ile Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan, iki ülke arasındaki hizmet ticareti müzakerelerinin hukuki çerçevesiyle temel ilkelerini belirleyen belgeyi başkent Minsk'te imzaladı.

Büyükelçi Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Belarus arasında her alandaki iyi ilişkilere işaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen "hizmet ticareti" görüşmelerinin video konferans yöntemiyle de olsa sürdürüldüğünü ve imzalandığını söyledi.

Söz konusu belgenin önemli bir başlangıç olduğunu vurgulayan Özcan, "Ama sonuç değildir. Bunun bilinciyle hiç zaman kaybetmeden müzakere çerçeve belgesi temelinde, bir ayda hizmet ticareti müzakerelerini başlatmayı ve 2020 bitmeden de sonuçlandırmayı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, hizmet ticaretinin mal ticareti kadar önemli bir alan olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasında bu alanda önemli fırsatlar bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin bu alanda üstün olduğunu vurgulayan Özcan, "Bu bağlamda Belarus ile hizmet sektörlerindeki yatırımları da kolaylaştıracak kapsamlı bir hizmet ticareti anlaşması akdetmeyi öngörüyoruz." dedi.

Özcan, bu alanda yatırımların karşılıklı olarak artırılması yöntemleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktararak, taşımacılık, lojistik, telekomünikasyon, finansal hizmetler, inşaat, elektronik ticaret, sağlık, turizm, dizi-film hizmetleri, yazılım ve posta-kurye hizmetleri konusunda müzakerelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Büyükelçi Özcan, izin, yetki belgesi, lisans alınmasına ilişkin süreçlerin şeffaf ve öngörülebilir kurallara bağlanmasını, yatırımcıların ve iş insanlarının faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını, bürokrasinin azaltılmasını da hedeflediklerini kaydetti.

Geçen yıl, ticaret hacmi 900 milyon dolara ulaştı

İki ülke arasında mal ticaretinin dengeli artışı için çalışmalar yapıldığını bildiren Özcan, geçen yıl ticaret hacminin 900 milyon dolar seviyesine geldiğini anımsattı.

Özcan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kararlaştırdığı iki ülke arasında yıllık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Belarus'un yatırımcılara cazip imkanlar sunduğunu söyleyen Özcan, "Transit, lojistik ve stratejik konumuyla öne çıkan Belarus'un sunduğu olanaklardan daha fazla yararlanmamız gerekir. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünen kurumsal yatırımcılarımız için Belarus önemli bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Özcan, Avrasya Ekonomik Bölgesi ve Doğu Avrupa'ya ulaşan önemli taşımacılık ve lojistik potansiyeline sahip Belarus'a yatırım yapmadan önce bu ülkenin mevzuatını bilmek ve danışmanlık almak gerektiğine işaret etti.

Özcan, "Belarus bir kurallar ülkesidir. Ciddi bir devlet sistemine sahiptir. Kuralları bilmemek, mazeret olarak kabul edilmemektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin de Belarus için önemli bir yatırım alanı olduğuna dikkati çeken Özcan, Türkiye'nin bu ülkeye Orta Doğu ve Afrika pazarlarına açılma imkanı verdiğini belirtti.

Özcan, Türkiye'nin Belarus'un Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyelik müzakerelerine ve küresel ticaret sistemiyle bütünleşmesine kuvvetle destek verdiğini kaydetti.