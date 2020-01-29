Türkiye ile Belçika arasında PKK krizi: 'Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye ile Belçika arasında PKK krizi: 'Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır' - Son Dakika Dünya

Türkiye ile Belçika arasında PKK krizi: 'Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır'

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Belçika Yüksek Mahkemesinin Belçika'da süren ve Türkiye'nin müdahil olduğu "Ariadna Davası" olarak da bilinen PKK Soruşturması hakkında verdiği karara tepki gösterdi.

Türkiye ile Belçika arasında PKK krizi: 'Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır', System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Belçika Yüksek Mahkemesinin Belçika'da süren ve Türkiye'nin müdahil olduğu "Ariadna Davası" olarak da bilinen PKK Soruşturması hakkında verdiği karara tepki gösterdi.


Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmiştir. Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Belçika, Türkiye, PKK, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:46 
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