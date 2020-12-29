Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı (2)

'İNGİLTERE İLE TİCARET HACMİMİZİ DAHA YÜKSEK RAKAMLARA GETİRECEĞİZ'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından DHA'ya açıklamada bulundu. Pekcan, bugünün Türkiye ve İngiltere için çok önemli bir gün olduğunu hatırlatarak, İngiltere'nin Almanya'dan sonra Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda olduğunu söyledi. Pekcan, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra serbest ticaret anlaşması yaptığı ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Biz bu hazırlıkları 2017'den itibaren sürdürüyoruz. Bütün hedefimiz Avrupa Birliği'yle Birleşik Krallık'ın anlaşmalarının sonuçlanması ve bundan sonra onların anlaşmalarına paralel olarak bir anlaşma imzalamaktı. Dolayısıyla onları beklediğimiz için hazırlıklarımız tamam olmasına rağmen bugünü bekledik. Çok şükür bugün itibariyle ihracatçılarımız, 1 Ocak itibarıyla bu anlaşmalarımız yürürlükte olacak. İngiltere'ye yaptıkları ihracatlarda, ilave gümrük vergileri ve gümrüklerde ilave engellerle karşılaşmadan ticaretlerini sürdürebiliyor olacaklar. Öncelikle 25 yıllık Gümrük Birliği'nden elde etmiş olduğumuz kazanımları, biz bu anlaşma ile muhafaza etmiş olduk. Birinci odak noktamız buydu. İkincisi, bu anlaşmanın kapsamını genişletmek üzere İngiltere ile mutabakata vardık. Özellikle Avrupa Birliği ile anlaşma kapsamında olmayan hizmetler sektörü, yatırımlar ve bazı tarım ürünlerinde de kapsam genişletmesine gideceğiz karşılıklı olarak. Ticaret hacmimizi de daha yüksek rakamlara karşılıklı olarak getireceğiz."

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- Pekcan'ın açıklaması

Haber- Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA,