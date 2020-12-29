Türkiye ile Birleşik Krallık arasında STA imzalanması - Son Dakika

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında STA imzalanması

29.12.2020 18:15
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında STA imzalanması, System.String[]

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA), yakın gelecekte daha iddialı bir ticaret ilişkisinin zeminini oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA), yakın gelecekte daha iddialı bir ticaret ilişkisinin zeminini oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.

İngiliz hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında gümrüksüz ticareti teminat altına alan STA'nın imzalandığı hatırlatılarak, STA'nın, iki ülke arasında 2019 yılı itibarıyla 18,6 milyar sterlinlik ticari ilişkiyi destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın, ticaret anlaşması konusunda uzlaşmasının İngiltere'nin otomotiv, imalat ve çelik sektörü için büyük bir kazanım olduğu vurgulanarak, "Anlaşma ayrıca, yakın gelecekte Birleşik Krallık ve Türkiye arasında daha iddialı bir ticaret ilişkisinin zeminini oluşturacaktır." denildi.

Açıklamada, taraflar arasındaki STA'nın, İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ve Türkiye'nin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Her iki ülke de ayrıca, gelecekte daha iddialı bir STA için çalışılması konusunda kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

"Otomobil üreticileri için hayati önemde olan tedarik zincirleri korunacak"

İngiliz hükümetinin açıklamasında, STA kapsamında, İngiltere'den Türkiye'ye geçen yıl 1 milyar sterlinin üzerinde ihracat gerçekleştiren ve 575 milyon sterlin demir ve çelik ihraç eden İngiliz şirketlerinin tercihli ticaret şartlarının da garanti altına alınmış olacağı kaydedildi.

Anlaşmayla birlikte İngiltere'nin Türkiye'den ithal ettiği bulaşık makinesi ve televizyon gibi ürünler için sıfır gümrük uygulanacağı bildirilen açıklamada, İngiltere'nin, ticareti Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun yapmış olması halinde bu ürünlere sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 4 seviyesinde gümrük tarifesi uygulanmak zorunda kalınacağı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasında, Ford gibi İngiltere'de 7 bin 500 kişiyi istihdam eden otomobil üreticileri için hayati önemde olan tedarik zincirlerinin korunacağı da kaydedildi.

"Yakın gelecekte Türkiye ile yeni ve daha iddialı bir anlaşmanın sağlanmasını kolaylaştıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, "Bugün yaptığımız anlaşma, 18 milyar sterlinin üzerinde bir ticareti kapsıyor. İşletmelere ve imalat, otomotiv ve çelik sektörlerindeki binlerce istihdama hayati bir güvence sağlıyor. Bu (anlaşma), yakın gelecekte Türkiye ile yeni ve daha iddialı bir anlaşmanın sağlanmasını kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Ford Europe Başkanı Stuart Rowley de Ford'un, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında bugün imzalanan ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını aktararak, "Anlaşmanın tamamlanma hızı her iki ülke için ekonomik refahın öneminin altını çizmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Krallık, İngiltere, Türkiye, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Birleşik Krallık arasında STA imzalanması - Son Dakika Ekonomi


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