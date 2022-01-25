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Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık alanında "Kardeşlik Anlaşması" imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık alanında "Kardeşlik Anlaşması" imzalandı

25.01.2022 12:33
Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık alanında "Kardeşlik Anlaşması" imzalandı

Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık alanında ilişkileri geliştirmek amacıyla Antalya'da düzenlenen törenle "Kardeşlik Anlaşması" imzalandı.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık alanında ilişkileri geliştirmek amacıyla Antalya'da düzenlenen törenle "Kardeşlik Anlaşması" imzalandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek Federasyonu Orman Dernekleri Konseyi arasında 2010'da İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanarak, iki ülke ormancılık kurumları arasında tecrübe değişimi, teknik eğitimler, teknik destekler çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu süreçte iş birliği alanında önemli adımlar atıldığını ve bugünkü anlaşma ile iş birliğin daha iyi noktalara taşınacağını vurgulayan Karacabey, "Bugün imzalanan anlaşma, her iki tarafta ormancılığın daha da gelişmesine, daha da iyi noktalara taşınmasına ve yeni iş birliklerin ortaya çıkmasına vesile olacak." dedi.

Karacabey, Bosna Hersek'ten şubatta bir ekibin gelerek İzmir'de eğitimlere katılacağını, bu eğitimlerin belli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

"Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliğinde Bosna Hersek'i de görmek isteriz"

İklim değişikliğine bağlı bu yazın son yılların en sıcak döneminin yaşandığına dikkati çeken Karacabey, 15 gün süren orman yangınlarının meydana geldiğini hatırlattı.

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada orman yangınları, seller gibi doğal afetlerin yaşandığını ifade eden Karacabey, şunları söyledi:

"Özellikle son yıllarda etkisi her geçen gün çok daha fazla hissedilmeye başlayan iklim değişikliğiyle, dünya ve insanlık için ormanların ne kadar önemli olduğu daha fazla anlaşılmaya başlandı. Türkiye olarak kurmayı planladığımız Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği'nde Bosna Hersek'in de olmasını arzu ediyoruz. İnşallah bu yıl mart ayında bu birliğin kuruluşu ilan edilecek. Aynı zamanda Türk Dünyası Ormancılık Birliği adı altında ayrı bir birlik kurmayı da hedefliyoruz. Kalbi Türkiye ile olan bütün ülkeleri birliğe davet etmek istiyoruz. Bu birlik sadece orman yangınları alanında değil bütün ormancılık faaliyetlerinde birlikte proje üretmeyi ve çalışmayı hedefliyor."

"Türkiye'de Bosna Hersek Ormanı kurmak isteriz"

Bosna Hersek Federasyonu Ormancılar Birliği Başkanı Refik Hodzic ise Bosna'daki kurumların yurt dışındaki kurumlarla iş birliği içinde bulunarak daha iyi seviyeye ulaşmalarını istediklerini söyledi.

Bu amaçla 12 sene önce ormancılık adına Türkiye ile güzel bir adım atıldığını dile getiren Hodzic, "O gün atılan adımın ne kadar yararlı olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz. İklim değişikliklerine karşı daha etkin mücadeleye girebileceğimizi düşünüyorum. Bugün kadar atılan adımlarla özellikle orman yangınlarıyla mücadele etme açısından çok iyi noktala gelinmiştir. Türkiye, yangınla mücadele konusunda dünyada lider ülkelerden bir tanesidir. Amacımız bu tecrübeleri Bosna Hersek'e de taşımaktır." diye konuştu.

Türkiye'de geçen yıl yaşanan orman yangınlarını anımsatan Hodzic, insan kayıplarının da yaşandığını belirterek, başsağlığı diledi.

Bosna Hersek adına Türkiye'de bir orman oluşturmak istediklerini ifade eden Hodzic, "Bosna'dan gelecek bir ekibin, sizin belirleyeceğiniz yerde ağaçlandırma yapmasını öneriyoruz. Türkiye'de bir Belgrad Ormanı mevcut ama Bosna Ormanı mevcut değil, onun da en kısa zamanda yapılmasını arzularız." dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Bosna Hersek'e gittiklerinde herhangi bir yabancılık çekmediklerini, ataların izlerini gördüklerini belirterek, imzalanan anlaşma ile ilişkilerin daha da gelişeceğini kaydetti.

Törende, 30 Orman Bölge Müdürlüğü ile Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık Sektöründeki 13 kurum arasında "Kardeşlik Anlaşması" imzalandı.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık alanında Kardeşlik Anlaşması imzalandı
Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık alanında Kardeşlik Anlaşması imzalandı
Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık alanında Kardeşlik Anlaşması imzalandı

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Togo Cumhuriyeti, Karacabey, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık alanında 'Kardeşlik Anlaşması' imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık alanında "Kardeşlik Anlaşması" imzalandı - Son Dakika
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