Türkiye ile Bulgaristan arasındaki uçuş seferleri arttırıldı - Son Dakika

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki uçuş seferleri arttırıldı
19.03.2021 11:45
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk havayolu şirketlerinin Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya olan uçuş seferlerinin 28 frekanstan 35'e yükseldiğini açıkladı.
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk havayolu şirketlerinin Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'ya olan uçuş seferlerinin 28 frekanstan 35'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, Bulgaristanlı Havayolu şirketleri ilave olarak Antalya
'ya 7 frekans sefer düzenleyebilecek.
Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi: "Ülkemiz ve Bulgaristan arasında imzalanmış bulunan 21 Nisan 2004 tarihli Hava Ulaşım Anlaşması karşılıklı mutabakat sonucu güncellenerek, Türk havayolu şirketlerinin Sofya'ya olan frekans haklarına ilave olarak 7 frekans kazanımla 28 frekanstan 35 frekansa yükselmiştir. Bununla birlikte Bulgaristan havayolu şirketleri ilave olarak Antalya'ya 7 frekans sefer düzenleyebileceklerdir. Bulgaristan havayolu şirketleri için Anlaşmadaki bir diğer varış noktası olan Bursa ise karşı ülke talepleri doğrultusunda Bodrum ile değiştirilmiştir."
- İstanbul
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