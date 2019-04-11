Türkiye ile Burkina Faso Arasında Çeşitli Alanlarda İkili Anlaşmalar İmzalandı
53 dakika önce
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore İkili anlaşmaların imza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler...
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:18 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Burkina
Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore
İkili anlaşmaların imza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Kabore, ortak basın toplantısı öncesi Türkiye
ile Burkina Faso arasında çeşitli alanlarda imzalanan ikili anlaşmalara başkanlık etti.
HSBC Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılandığı Davada Beraat Aldı
Fransa Lideri Macron, Skandal Ermeni Soykırımı Kararını İmzaladı, Türkiye'den İlk Tepki Geldi
Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama