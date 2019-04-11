Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Burkina Faso Arasında Çeşitli Alanlarda İkili Anlaşmalar İmzalandı

Türkiye ile Burkina Faso Arasında Çeşitli Alanlarda İkili Anlaşmalar İmzalandı

53 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore İkili anlaşmaların imza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler...

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore
İkili anlaşmaların imza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabore, ortak basın toplantısı öncesi Türkiye ile Burkina Faso arasında çeşitli alanlarda imzalanan ikili anlaşmalara başkanlık etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:18 Kaynak: AA
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