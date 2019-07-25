Türkiye ile Burundi arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Burundi arasında imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması'na ilişkin, "Bakanlıklarımız arasında gelişen bu iş birliğinin sadece ülkelerimizin istikrarına değil aynı zamanda coğrafyada bölgesel güvenliğin pekişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Burundi arasında imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması'na ilişkin, "Bakanlıklarımız arasında gelişen bu iş birliğinin sadece ülkelerimizin istikrarına değil aynı zamanda coğrafyada bölgesel güvenliğin pekişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni'yi resmi törenle karşıladı. Polis Merasim Mangasını selamlayan konuk bakan ile Soylu, makamda bir süre görüştü.

Burada açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Bunyoni ve beraberindeki heyetin temasları kapsamında güvenlik birimlerinin çalışmalarını yakından değerlendirme imkanı bulduğunu kaydetti.

Heyetler arası görüşmelerde terörden, afet yönetiminde iş birliğine kadar bir çok konuyu ele alacaklarını ifade eden Soylu, FETÖ ile mücadeledeki desteklerinden dolayı konuk bakana teşekkür etti.

Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni ise iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, iki ülkenin ortak zorluklara karşı mücadele ettiğini ifade etti. Bunyoni, ülkesinin hem ulusal hem de bölgesel savunmasına devam edeceğini ve terörle mücadelede uluslararası iş birliğini sürdüreceğini söyledi.

Heyetler arası görüşmelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni iki ülke arasında "Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

İmza töreninden konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Bakanlıklarımız arasında gelişen bu iş birliğinin sadece ülkelerimizin istikrarına değil aynı zamanda coğrafyada bölgesel güvenliğin pekişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Heyetler arası görüşmelerde başta terörle mücadele olmak üzere sınır aşan suçlar ve afet yönetiminde iş birliğine bir çok konuyu görüşme imkanı bulduklarını anlatan Soylu, iki ülkenin de sorunlar karşısında aynı bakış açısına sahip olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Görüşmelerde Buruni heyetinin FETÖ ile mücadele konusunda bilgilendirildiğini belirten Soylu, gösterdikleri dayanışma ve iş birliği nedeniyle konuk mevkidaşına teşekkür etti.

İmzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki iş birliğinin somut adımlarının atıldığını kaydeden Soylu, "Ortak amacımız ülkelerimizde barış ve istikrarın yaygınlaştırılması, güvenliğin geliştirilmesidir. Bunu sağlamak adına ikili ve bölgesel boyutta, özellikle güvenlik alanında iş birliğinin güçlendirilmesi önemlidir." dedi.

Anlaşmanın ülkelerin güvenliği açısından ileriye dönük önemli katkılar sağlayacağını da belirten Soylu, Burundi ile yakın zamanda bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklarını ifade etti.

Burundi Kamu Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Alain Guillaume Bunyoni de imzalanan anlaşmanın iş birliğini taçlandırdığını ifade ederek, Burundi Cumhuriyeti'nin terörle mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olacağını kaydetti. Ülkesinin FETÖ gibi terör örgütlerini ortadan kaldırmak için her türlü gayreti göstereceğini vurgulayan Bunyoni "Türkiye'nin düzenini dengesini bozmaya çalışan FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye'nin hem de Burundi'nin düşmanlarıdır" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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