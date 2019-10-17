Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında iş birliği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya genelinde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak biz de tüm muhtemel senaryoları ve bunların etkilerini göz önünde tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Türkiye ile Çek Cumhuriyeti 7'nci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Burada yaptığı konuşmada Çek Cumhuriyeti'nin, NATO platformunda Türkiye'nin stratejik önemini destekleyici tezleri ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine olan olumlu bakış açısı ile dostluğunu her daim gösterdiğini ifade eden Ersoy, Orta Avrupa ülkeleri arasında kültürel ve ekonomik gelişme açısından ön saflarda yer alan Çekya'nın önemli bir ticaret ortağı olduğunu aktardı.

Hükümet olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin mümkün olan en kısa sürede başlamasına büyük önem verdiklerini belirten Ersoy, Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin de hızlandırılması gerektiğini söyledi.

İki ülke arasında müteahhitlik ve müşavirlik alanlarında büyük iş birliği potansiyeli olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, tüm dünyada önde gelen ve prestij projelerine imza atmış Türk firmalarının Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermekten büyük memnuniyet duyacağını kaydetti.

"Dünya genelinde çok önemli bir dönemden geçiyoruz"

Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havliçek ile toplantı öncesinde ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerine değinen Ersoy, görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreçlerini ele aldıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, konuşmasında, "Dünya genelinde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak biz de tüm muhtemel senaryoları ve bunların etkilerini göz önünde tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesine de yer verdi.

"Orta Avrupa, Türk taşımacıları için çok önemli bir güzergah"

Bakan Ersoy, Türk kara yolu taşımacılık sektörünün ikili ve transit geçişlerde açılım beklediğini de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Orta Avrupa, Türk taşımacıları için alternatifi olmayan çok önemli bir güzergahtır. Bu anlamda Türk taşıyıcılarının geçiş belgesi yetersizliği ve transit kotalar konusunda yaşadığı her sorun, en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa ile ekonomik ilişkilerimizi büyük sekteye uğratmaktadır. Bu konuda Çek makamlarının hassasiyetini rica ediyoruz."

"Mutabakat Zaptı'nın takipçisi olacağız"

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele alındığı ve ticari ilişkilerin önündeki engellerin ve sorunların tartışıldığı son derece faydalı bir mekanizma olduğunu aktaran Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KEK toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesine ve sonuçlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Birazdan imzalayacağımız 7'nci Dönem KEK Mutabakat Zaptı'na ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerine, ticaret ve özel sektörler arasındaki iş birliğinden sanayi, teknoloji, kültür, turizm, enerji, tarım, ulaştırma ve çevre alanındaki ortak çalışmalara kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin, son derece somut ve yapıcı maddeler yazılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak, bu mutabakat zaptında yer alan tüm hususların vaktinde ve tam olarak hayata geçirilmesinin çok yakından takipçisi olacağımızı ve bu yönde gerekli her türlü çalışmayı göstereceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konuda Çek Cumhuriyeti Hükumetinde de aynı kararlılığı görmek bizlere ayrıca büyük bir mutluluk vermektedir."