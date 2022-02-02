Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika

- Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi kapsamında iki ülke arasındaki doğrudan uçuşlar yeniden başladı.

Yerel saatle 18.00'de Erivan Zvartnots Havalimanı'ndan 64 yolcusuyla kalkan 5F475 sefer sayılı Fly One Havayolları'na ait uçak, saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uzun süre sonra gerçekleşen ilk doğrudan sefer münasebetiyle yolcular, Merkür Havacılık şirketi yetkilileri tarafından çiçek ve çikolatalarla karşılandı. İlk uçağın İstanbul'a ulaşmasının ardından terminalde basın mensuplarına açıklamada bulunan FlyOne Ermenistan İcra Kurulu Başkanı Aram Ananyan, "Uçağımız az önce başarıyla Erivan-İstanbul rotasında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu vesileyle tüm yolcularımıza gösterdikleri güven için, meslektaşlarımıza böyle sıcak karşılama için teşekkür ederim. İki ülkenin sivil havacılık yönetimlerine de teşekkür ediyorum. Bu fırsatı kullanarak aynı zamanda Pegasus'u da selamlamak istiyorum. Onlar da birkaç saat sonra İstanbul-Erivan uçuşunu gerçekleştirecek. Bizim misyonumuz öncelikle elverişli ve kaliteli hizmetlerde bulunmak. Faaliyetimizin sonucunda insanlar ve şehirleri birbirine bağlıyorlar. İnsani ilişkiler, iş ilişkileri ve turizm bu vesileyle daha da hareketleniyor. Bu misyonu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynı zamanda bu uçuşun açılışını İstanbul'daki Ermeni toplumunun Ermenistan'la bağlantısı açısından da önemsiyoruz. Sizleri de büyük bir memnuniyetle Ermenistan'a davet ediyorum. Umarım faaliyetlerimizden faydalanıp sizler de Ermenistan'ı ziyaret edersiniz" dedi.

"BEN İSTİYORUM Kİ BARIŞ OLSUN, ESKİDE OLANLAR ESKİDE KALSIN"

İlk seferle İstanbul'a gelen yolculardan Gayane Bulghadaryan, "Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok zorluk çekerek geliyordum İstanbul'a. Bir keresinde Fransa üzerinden gidip gelmek zorunda kaldım. Burada bir kapımız vardır, biz çok eski kadim bir halkız. Ben istiyorum ki barış olsun, eskide olanlar eskide kalsın. Buradaki bizim nesiller bunlarla büyümesin. Güzellik istiyorum ve hep dua ediyorum. Burası da benim bir vatanım gibidir. Mesela benim dedelerim Erzurumlu" dedi.

İSTANBUL-ERİVAN HATTINDA HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ KARŞILIKLI SEFER YAPILACAK

Pegasus Hava Yolları'nın PC550 sefer sayılı uçağı ise ilk uçuşunu bu gece 23.35'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacak. Bugün itibarıyla İstanbul-Erivan hattında başlayan doğrudan uçuşlar Pegasus ve Fly One Havayolları tarafından haftada 3'er kez karşılıklı olarak yapılacak. Fly One Havayolları İstanbul Havalimanı'ndan, Pegasus Hava Yolları ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlarını gerçekleştirecek.

(Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz/İHA)