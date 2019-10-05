Türkiye ile Fransa arasında "stratejik" hedef
1 saat önce
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Daniel Gallissaires, Akıllı şehirler, enerji, sürdürülebilir kent, ulaştırma, inovasyon, çevre yönetimi, tarım sektörlerinde 20 milyar euro ticaret hacmi hedefine ulaşılacağına inanıyoruz.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Daniel Gallissaires, Akıllı şehirler, enerji, sürdürülebilir kent, ulaştırma, inovasyon, çevre yönetimi, tarım sektörlerinde 20 milyar euro ticaret hacmi hedefine ulaşılacağına inanıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:16
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