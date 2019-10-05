Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Fransa arasında "stratejik" hedef
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye ile Fransa arasında "stratejik" hedef

1 saat önce

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Daniel Gallissaires, Akıllı şehirler, enerji, sürdürülebilir kent, ulaştırma, inovasyon, çevre yönetimi, tarım sektörlerinde 20 milyar euro ticaret hacmi hedefine ulaşılacağına inanıyoruz.

Türkiye ile Fransa arasında

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Daniel Gallissaires, Akıllı şehirler, enerji, sürdürülebilir kent, ulaştırma, inovasyon, çevre yönetimi, tarım sektörlerinde 20 milyar euro ticaret hacmi hedefine ulaşılacağına inanıyoruz." dedi.

Ekonomi, Ankara, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın talimatıyla 50 kişilik grupla gizli toplantılar yapıldı
Mansur Yavaş'tan kedisi Khaleesi ile birlikte eğlenceli video Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 13:13:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Fransa arasında "stratejik" hedef
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]