Türkiye ile Gabon arasında "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Gabon arasında yükseköğretim alanında ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, resmi ziyaretler gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'de bulunan Gabon Yurttaşlık Eğitiminden Sorumlu Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma, Teknoloji Transferi ve Milli Eğitim Bakanı Patrick Daouda Mouguiama ve beraberindeki heyetle görüştü.

YÖK'teki görüşmede iki ülke arasında yükseköğretimde iş birliği imkanları istişare edildi.

Ziyaret kapsamında iki ülke yükseköğretimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.