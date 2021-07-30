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Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü - Son Dakika

Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü

30.07.2021 10:00
Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü, System.String[]

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Türkiye ve Gürcistan'ın dost ve stratejik ilişkilere sahip iki komşu ülke olduğunu söyledi.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Türkiye ve Gürcistan'ın dost ve stratejik ilişkilere sahip iki komşu ülke olduğunu söyledi.

Japaridze, AA muhabirine, Ankara'da 8 Şubat 1921 tarihinde Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Ankara sefiri Simon Mdivani'nin güven mektubu ile TBMM Reisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edilen ilk yabancı elçi olduğunu anımsatarak, bu yıl Ankara'da ilk Gürcistan sefaretinin açılışının 100'üncü yılının kutlandığını belirtti.

Türkiye'nin 2007 yılından itibaren Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu, ayrıca Türkiye'nin Gürcistan'a en çok yatırım yapan ülkeler arasında da ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Japaridze, 31 Mayıs 2011'de imzalanan protokol uyarınca iki ülke vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine sadece kimlik belgeleri ile seyahat edebildiğine işaret etti.

Japaridze, iki ülke arasında düzenli olarak üst düzey ziyaretler gerçekleştirildiğini dile getirerek, son olarak Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin resmi heyetle birlikte, 1 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ettiğini aktardı.

"Gürcistan ve Türkiye dost ve stratejik ilişkilere sahip iki komşu ülke" diyen Japaridze, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulduğuna dikkati çekti. Japaridze, "Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyor. Abhazya ve Güney Osetya'nın sözde bağımsızlıklarını tanımamakta ve bu ihtilafların Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl şekilde çözülmesini arzu etmektedir. Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa ve Atlantik kurumları ile bütünleşme çabalarını da şartsız olarak desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Japaridze, Gürcistan ve Türkiye arasında uluslararası önem taşıyan projeler bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"2006 yılında Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı devreye girdi. Bunun yanı sıra 30 Ekim 2017'de açılışı yapılan Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Projesi de üç ülke arasındaki bölgesel iş birliğinin somut göstergesini teşkil etmektedir. Bu proje ulaştırma alanında Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğine katkı sağlamanın yanı sıra iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına da destek olacaktır. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ton yük taşındı. Projenin, 2034 yılında 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıyacağı öngörülmektedir."

"Türkiye'nin yardımlarından çok sayıda vatandaşımız yararlandı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasının ardından Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğu olarak olağanüstü şartlarda çalıştıklarını anlatan Japaridze, bu süreçte Türk resmi ve özel makamlarıyla aktif şekilde iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Salgın süresince Türkiye'nin Gürcistan'a destek verdiğini belirten Japaridze, "Pandemi süresince Türkiye Gürcistan'a gerekli tıbbi malzeme ve oksijen tedariki konusunda yardımcı oldu. Bundan Kovid-19 hastası olan çok sayıda vatandaşımız yararlandı. Ayrıca, pandemi nedeniyle ülkelerinin sınır kapılarının kapalı olduğu döneminde Ankara Büyükelçiliğinin, Trabzon ve İstanbul Başkonsolosluklarının girişimleri sayesinde hasta vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelebilmeleri ve tedavi edilebilmeleri için ilgili Türk makamlarca en kolay şekilde izin verildi. Türkiye'nin yardımlarından çok sayıda vatandaşımız yararlandı. Gürcistan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri konusunda ve transit geçiş isteyen denizcilerin geçişlerine özel izin verme konularında Türk makamlarca gerekli izinler alındı, bundan dolayı Türkiye'ye müteşekkiriz." diye konuştu.

Gürcistan'a kara yoluyla girmek isteyen kişilere hatırlatma

Japaridze, Gürcistan Bakanlar Kurulu kararıyla Gürcistan'ın Sarp, Kazbegi/Lars, Kırmızı Köprü ve Sadakhlo kara sınır kapılarından 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yolcu geçişlerine izin verilmeye başlandığını da anımsattı.

Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye saatiyle 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verdiğini, Vale/Türkgözü ve Kartsakhi/Çıldır-Aktaş sınır kapılarının açılması için ise çalışmaların devam ettiğini aktaran Japaridze, Gürcistan'a kara yoluyla girmek isteyen Türk ve belli ülke vatandaşlarının aşı sertifikası ve son 72 saatte temin edilmiş PCR test sonucunu ibraz etmek suretiyle giriş yapabildiğini vurguladı.

Japaridze, aşı sertifikası olmayan kişilerin Gürcistan'a girişinden itibaren üçüncü gün ilave olarak bir defaya mahsus PCR testi yaptırmaları gerektiğini de belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aşı olan kişilerin de Sarp Kara Hudut Kapısından girişten önce bir kereye mahsus PCR testi yaptırmaları gerekmektedir. Gürcistan'a kara yoluyla giriş yapmadan önce, hava yolu girişlerinde olduğu gibi belirtilen adresten giriş formunu doldurarak gelen cevabın, e-posta çıktısının hudut makamlarına ibraz edilmesi gerekmektedir. Gürcistan'a özel araçlarıyla gidebilmeleri yine pandemi öncesi olduğu gibi mümkün olup, cezalı duruma düşmemesi için ülkeye girişten hemen sonra zorunlu trafik sigortasının yapılması mecburidir."

"Gürcistan son yıllarda turizm alanında ciddi gelişim yakaladı"

Japaridze, Gürcistan'ın son yıllarda turizm alanında ciddi gelişim yakaladığına dikkati çekerek, salgından önce, 2019 yılında Gürcistan'ın 9,4 milyon yabancı turist ağırladığını söyledi.

Salgının, Gürcistan'daki turizm işletmelerini de önemli ölçüde etkilediğini, Gürcistan hükümetinin işletmelerin zararlarının giderilmesi için ciddi adımlar attığını ve mali destekte bulunduğunu anlatan Japaridze, 1 Haziran'dan itibaren kara hudut kapılarının açılmasıyla birlikte kafe, restoran, otel, tatil yerleri gibi mekanların da hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Japaridze, şehirlerarası tren, otobüs, taksi ve uçak hizmetlerinin yanı sıra 15 Haziran'dan itibaren Batum-Erivan tren seferlerinin de başladığının altını çizerek, "Kapıların açılması ile birlikte yabancı turist ziyaretlerinde artış yaşandı. Gürcistan'da 15 Haziran 2021 tarihinde turizm sezonu çok farklı etkinliklerle resmen açıldı." dedi.

"Gürcistan'da yılın dört mevsiminde muhteşem bir tatil yapmak mümkün"

Gürcistan'ın tarihi ve turistik öneme sahip çok güzel yerleri bulunduğunu belirten Japaridze, Gürcistan'da yılın dört mevsiminde muhteşem bir tatil yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

Japaridze, ilk Avrupa uygarlığı olarak kabul edilen Gürcistan'ın dünyada en erken 8 bin yıl öncesinden şarap üretimine başlanan ülke olduğuna ve 2013 yılında UNESCO'nun Gürcü şarabını Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesine eklediğine işaret ederek, ilk Avrupalı insan kalıntılarının da Gürcistan'ın Dmanisi şehrinde bulunduğunu kaydetti.

Avrupa'nın en yüksek yerleşim yeri olan Uşguli köyü, 12 binden fazla tarihi ve mimari anıtın yanı sıra 150'ye yakın müzesi, 90'a yakın devlet tarafından koruma altına alınmış doğa bölgeleri ve milli parkları, Adjara, Guria ve Samegrelo bölgelerinde deniz turizmi ile kültürü ve mutfağıyla Gürcistan'ın turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden Japaridze, ulaşım, altyapı ve tesis kapasitesinin de şu an için yeterli olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü
Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü

DOST Partisi, Gürcistan, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü - Son Dakika


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