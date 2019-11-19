"Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacmi 1.5 milyar dolara ulaştı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin 1.5 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısı ve imza törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Pekcan, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1.5 milyar dolara ulaştığını aktaran Bakan Pekcan, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 1.5 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanımızın önerdiği üzere hedefimiz 3 milyar dolarlık ticaret hacmine dengeli bir ticaret hacmiyle ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) toplantısının 5'incisi için bir araya geldiklerini dile getiren Bakan Pekcan, "Heyetlerimiz geçtiğimiz günlerde beraber çalışmaya başladılar, birlikte başarılı sonuçlar elde ettiler. KEK protokolüne paralel olarak ortak gümrük komitesi toplantılarının da bakan yardımcılarımız düzeyinde gerçekleştiriliyor olmasından memnun oldum" diye konuştu.

Basitleştirilmiş gümrük hattı iş gücü için çalışma başlatılacağını kaydeden Bakan Pekcan, "Amacımız ülkelerimiz arasındaki nakliyede yaşanan gecikmeleri, zaman ve para kaybını önlemek. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Heyetlerin kendi arasında ticaretin ve ekonominin her alanında çalışmalar yaptığını vurgulayan Bakan Pekcan, ticaretten yatırımlara, sanayiden teknolojiye, turizmden sağlığa ve ulaştırma alanlarına kadar her konuya değinildiğinin altını çizdi. Pekcan, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ve hizmetler sektörünün dahil edilmesi yönünde çalışmaların sürdürüleceğini söyleyerek, "İkili ticarette yerel paraların kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla ülkelerimiz arasındaki SWAP anlaşmasının gerçekleştirilmesi için çalışmaların hızlandırılması yönünde görüşlerimizi ilettik" dedi.

(İHA)