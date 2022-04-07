Türkiye ile Gürcistan ombudsmanlık kurumları arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Gürcistan ombudsmanlık kurumları arasında iş birliği protokolü imzalandı

07.04.2022 13:22
Türkiye ile Gürcistan ombudsmanlık kurumları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Gürcistan Ombudsmanı Nino Lomjaria, iki kurum arasındaki iş birliği protokolüne imza attı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Gürcistan Ombudsmanı Nino Lomjaria, iki kurum arasındaki iş birliği protokolüne imza attı.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nda Gürcistan Ombudsmanı Lomjaria ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Malkoç, görüşmede yaptığı konuşmada, idarenin eylem ve işlemlerini hukuki açıdan denetlemenin yanı sıra Türkiye'de insan haklarının yerleşmesi ve uygulanması için çalıştıklarını söyledi.

Dünyadaki bütün ombudsmanlarla temas halinde olduklarını bildiren Malkoç, Türkiye ve Gürcistan ombudsmanlık kurumlarının ülkelerinde bulunan Türk ve Gürcü vatandaşların sorunlarını çözmede destek olacağını ifade etti.

İnsan ve insani değerlerin önemli olduğunu vurgulayan Malkoç, "İnsanın yaşaması için hava, su, gıda ne kadar önemliyse hukuk ve insan hakları da o kadar önemlidir. Biz ombudsmanlar hem kendi ülkemizde hem de bütün dünyada hukukun üstünlüğü için, hak ve özgürlüklerin kamil manada uygulanması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Savaşın yüzünün ne kadar çirkin olduğunun Ukrayna'da görüldüğünü dile getiren Malkoç, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesini umut ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin 10 yıldır Suriye'deki savaş mağdurlarına ev sahipliği yaptığını anımsatan Malkoç, Türkiye'nin tecrübesinin dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Suriyeli göçmenlerle ilgili hazırladıkları raporu Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya ombudsmanlarıyla paylaşmak için mektup yazdıklarını bildiren Malkoç, davet üzerine gittikleri Macaristan Ombudsmanlığında tecrübelerini aktardıklarını kaydetti.

Gürcistan Ombudsmanı Lomjaria da davetinden dolayı Malkoç'a teşekkür etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da artması noktasında çok istekli olduklarının altını çizen Lomjaria, Türk ve Gürcü vatandaşlarının haklarını karşılıklı olarak koruyacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Malkoç ve Lomjaria, Türkiye ve Gürcistan ombudsmanlık kurumları arasında iş birliği protokolünü imzaladı.

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Togo Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Gürcistan ombudsmanlık kurumları arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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