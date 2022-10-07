Milli Savunma Bakanlığı 'nın bağlısı ASFAT ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasında bugün imzalar atıldı. Görüşme çerçevesinde, anlaşmaya istinaden Gürcistan Savunma Kuvvetleri yeni, yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçlar teslim alacak. Söz konusu zırhlı personel araçları, donanım ve alt sistemleri ile NATO standartlarına uygun bir şekilde hazırlanacak. Gürcistan Savunma Kuvvetleri'nin belirtilen zırhlı personel araçlarıyla donatılması, Gürcistan'ın savunmasının güçlendirilmesine/geliştirilmesine yardımcı olacak ve Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliğinin güçlenmesine büyük katkıda bulunacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Türkiye ile Gürcistan yeni zırhlı personel araçları için anlaştı - Son Dakika

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