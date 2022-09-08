İkili anlaşmalar arasında; Kamu Huzuru ve Düzeninin Sağlanmasına ilişkin mutabakat muhtırası, Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı ve iki ülkenin devlet arşivlerine ilişkin İşbirliği Protokolü yer aldı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.