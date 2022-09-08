Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan ikili anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'in ortak düzenlediği basın toplantısı öncesinde, Türkiye ile Hırvatistan arasında ikili anlaşmalar imzalandı.
İkili anlaşmalar arasında; Kamu Huzuru ve Düzeninin Sağlanmasına ilişkin mutabakat muhtırası, Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı ve iki ülkenin devlet arşivlerine ilişkin İşbirliği Protokolü yer aldı.
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