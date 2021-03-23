Türkiye ile Hollanda 13. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

Resmi maçlar

Türkiye ile Hollanda arasındaki 8 resmi karşılaşmanın 6'sı Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

Milliler, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi.

Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.

Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. İki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki milliler, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan müsabaka 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz attı.

Son maçta farklı galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son maçını 6 Eylül 2015'te oynadı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 kazandı.

Maçlar

Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 04.05.1958 Amsterdam Özel 2 - 1 10.05.1959 İstanbul Özel 0 - 0 16.12.1992 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3 24.02.1993 Utrecht Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3 02.04.1997 Bursa Dünya Kupası Elemeleri 1 - 0 11.10.1997 Amsterdam Dünya Kupası Elemeleri 0 - 0 28.02.2001 Amsterdam Özel 0 - 0 17.11.2010 Amsterdam Özel 0 - 1 07.09.2012 Amsterdam Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2 15.10.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2 28.03.2015 Amsterdam Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 1 06.09.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 0 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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