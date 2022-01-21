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Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak - Son Dakika

Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak

21.01.2022 11:09

Deutsche Bank, Türkiye ile ilgili ürperten bir rapor yayınladı. Bankaya göre, enflasyon mayıs ayına kadar yükselmeye devam edecek ve yüzde 50'yi aşacak. Bu sebeple Merkez Bankası bin baz puanlık bir faiz artışına gitmek zorunda kalacak.

Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda kur korumalı mevduatın yaratabileceği mali yük ve döviz cinsi borçların hükümetin borçlarının yüzde 66'sına ulaşmasıyla Türkiye'nin şu an Türk lirasındaki değer kaybına karşı daha hassas hale geldiğini söyledi. Hükümetin döviz cinsi borçlarının yüzde 66'ya ulaştığını ve aralık ayında kurda yaşanan düşüşten dolayı bunun daha da artmasını beklediklerini belirten banka, kur korumalı mevduat uygulamasının da Türk lirasında değer kaybı yaşanması halinde mali yükü artıracağını söyledi.

FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

"Bundan dolayı 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizinde büyük bir artış olacağına dair görüşümüzü koruyoruz" diyen Deutsche Bank, enflasyonun da mayıs ayına kadar yükselmeye devam edeceğini düşündüklerini dile getirdi.

ENFLASYONDA YÜZDE 53 BEKLENTİSİ

Manşet enflasyonun ocak ayında yüzde 46 seviyesine çıkmasını bekleyen banka, mayıs ayında enflasyonun yüzde 53'e çıkacağını ve TCMB'den herhangi bir politika değişikliği gelmediği takdirde enflasyonun 2022'nin kasım ayına kadar yüzde 50'nin üzerinde seyretmeye devam edeceğini düşündüklerini ifade etti.

BİN PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022'nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini 1000 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmak zorunda kalabileceğini söylemişti.

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Deutsche Bank, Türkiye, Mayıs, Türk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak - Son Dakika
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