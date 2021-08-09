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Türkiye ile ilgili videolu mesaj paylaşan yabancı uyruklu gence soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Türkiye ile ilgili videolu mesaj paylaşan yabancı uyruklu gence soruşturma başlatıldı

09.08.2021 23:22
Türkiye ile ilgili videolu mesaj paylaşan yabancı uyruklu gence soruşturma başlatıldı, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaştığı video tepkilere neden olan yabancı uyruklu gençle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaştığı video tepkilere neden olan yabancı uyruklu gençle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı yerel ve ulusal haber siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" şeklindeki haberlerde yer alan videonun tespit edildiği ve görüntüdeki kişinin yabancı uyruklu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada paylaşımın suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varıldığı kaydedildi.

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 216/1. maddesine göre, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Medya, Afgan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile ilgili videolu mesaj paylaşan yabancı uyruklu gence soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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