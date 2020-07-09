Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik bağ güçleniyor - Son Dakika

Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik bağ güçleniyor

Salgın sürecinde online olarak toplantılara ağırlık veren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği (DOSABSİAD), bu kez Türkiye ile İngiltere arasındaki Ankara Anlaşması (Turkish Business Person Visa) ve avantajları hakkında bilgi aldı.

Salgın sürecinde online olarak toplantılara ağırlık veren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği (DOSABSİAD), bu kez Türkiye ile İngiltere arasındaki Ankara Anlaşması (Turkish Business Person Visa) ve avantajları hakkında bilgi aldı.

Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu


Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile çalışmalarını değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, düzenli olarak gerçekleştirdikleri eğitim programları ile üyelerini yurt dışındaki iş ve hayat imkanları ile yeni trend ve gelişmelerden haberdar etmeye çalıştıklarını belirtti. Salgın ile mücadele sürecinin ikinci devresi olarak kabul edilen yeni serbestlik döneminde çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Nilüfer Çevikel, bu süreçle birlikte dünyada hızla değişen çalışma ve üretim koşullarına adaptasyon sürecinin hızlandırılması, yeni dünya düzenine ayak uydurulması açısından son derece önemli olan alanında uzman isimlerin bilgi ve tecrübelerinde faydalanacakları organizasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti.


Point Danışmanlık ve İngiltere'de hizmet veren de Silva Hukuk Bürosu Sahibi Gökhan Suluhan, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel'in başkanlığında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Türkiye ile İngiltere arasındaki Ankara Anlaşması ve İngiltere'deki iş imkanları hakkında bilgi verdi. Gökhan Suluhan, Türkiye ile İngiltere arasında 1963 yılında Avrupa Birliği'ne uyum süreci çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ve 2000'li yıllarda yeniden faaliyetleri hızlandırılan Ankara Anlaşması ve bu anlaşma ile İngiltere'de yeni yatırım imkanları sağlayan Türk iş insanlarına büyük avantajlar sağlandığını söyledi.


Gökhan Suluhan, Türkiye ile İngiltere arasında çok büyük bir ticaret hacmi olduğunu kaydederken, İngiltere'nin Türkiye ile iyi çalışan, fiyat avantajları ve transportation açısından çok avantajlı bir ülke olduğunu belirtti. Suluhan, "Türkiye'den gelen ürünler üzerinde çok büyük kotalar ve sertifikasyonlar yok. Bu yüzden de Türk menşeli ürünler İngiltere'de ön planda. İngiltere ile çalışırken aynı zamanda Afrika'daki Common Vell ülkeleri ile de bazı bağlantılar yapılabiliyor" dedi.


Bu anlaşmadan faydalanarak İngiltere'de yatırım yapan firmaların büyük avantajlardan faydalandığını anlatan Gökhan Suluhan, bu vize ile İngiltere'de ikamet etmeden de şirket kurulabildiğini ve aynı avantajlardan faydalanılabildiğini belirtti. de Silva Hukuk Bürosu Sahibi Gökhan Suluhan, "Örneğin ülkemizde faaliyet göstererek İngiltere'de de iş kuran iş insanları, salgın ile mücadele dönemindeki sağlanan desteklerden faydalandı. Burada bir şirket kurun ve şirketinizin burada bir ticari hesabı olsun, bir şahıs hesabınız olsun. Ticaretin bir kısmını İngiltere'den yapın. Bir kredibiliteniz oluşsun. Bunun size günümüzde ve ileri ki dönemlerde çok büyük faydaları olacaktır. İngiltere'ye yerleşmeseniz de orada firma kurmanın ve işletmenin maliyetleri çok düşük" ifadelerini kullandı.


Ankara Anlaşması çerçevesinde İngiltere'de iş kurmanın yanı sıra 5 yılın ardından süresiz oturum, 6. yılın sonunda da pasaport verildiğini sözlerine ekleyen Gökhan Suluhan, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini hatırlattı. Ankara Anlaşması ile vize alan herkesin vize aldığı tarihten itibaren İngiltere'deki ücretsiz eğitim avantajlarından faydalanabildiklerini söyleyen Gökhan Suluhan, şunları söyledi:


"Çocuklar üniversite çağına gelene kadar oradaki devlet okullarından ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Üniversite çağındaki çocuklar için ise İngiliz ailelerin verdiği ücretleri ödüyorsunuz. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Yalnızca ilaç masraflarını üstleniyorsunuz. Bu başvurularda herhangi bir yüz yüze görüşme olmadığı için evrakların doğru bir şekilde yüklenmişse, SGK primleri zamanında yatmış ve hesabında kaynağı belli olan belirli bir para varsa bir sorun yaşanmadan başvuru yapılabiliyor. Bu vizeye yüzde 50 iki ortaklı olarak da başvuru yapılabiliyor. İş planlarında çok büyük sermaye ya da cirolar beklenmiyor. Bu kolaylık ve avantajlardan iş insanlarımızın faydalanmasını tavsiye ediyorum." - BURSA

İngiltere, Türkiye, Ankara, Visa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik bağ güçleniyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 20:42:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik bağ güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]