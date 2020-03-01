Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

20 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce, Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapılarının geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce, Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapılarının geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ile kara sınır kapılarımız geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Taşımacılarımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Twitter, Türkiye, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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