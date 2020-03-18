Türkiye ile İran arasında koronavirüs anlaşması: Bin tanı kiti, 4 bin maske gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye ile İran arasında koronavirüs anlaşması: Bin tanı kiti, 4 bin maske gönderilecek - Son Dakika Dünya

Türkiye ile İran arasında koronavirüs anlaşması: Bin tanı kiti, 4 bin maske gönderilecek

42 dakika önce

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında İran'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildiği belirtildi.

Türkiye ile İran arasında koronavirüs anlaşması: Bin tanı kiti, 4 bin maske gönderilecek, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle can kaybının neredeyse bine ulaştığı İran'a Türkiye'den yardım eli uzandı. Anlkara ile Tahran yönetimi arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma imzalandı.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında İran'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildiği belirtildi.

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Koronavirüs, Türkiye, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:04 
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