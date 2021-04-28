Türkiye ile İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı

28.04.2021 13:04
Türkiye ile İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı, System.String[]

Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla "Türkiye-İran 28. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantı Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla "Türkiye-İran 28. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantı Mutabakat Zaptı" imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hazırlanan projeler ile iki ülkenin bürokratik prosedürleri karşılıklı güven ilkesi çerçevesinde bertaraf ederek, kolay ve hızlı bir ticaret akışına sahip olacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısına katıldı. Bakan Dönmez, yaptığı konuşmada KEK toplantılarının mevcut ilişkileri değerlendirmek, ticari ilişkiler için yeni yollar bulmak ve ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi kapsamında etkin bir platform sunduğunu söyledi. Türkiye-İran ticari ilişkilerinin altyapısını oluşturan ve 1 Ocak 2015'te yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması'nı hatırlatan Bakan Dönmez, bu anlaşmaya yeni ürünler eklemek suretiyle genişletilmesine ilişkin müzakerelerin ise 6,5 yıldır devam ettiğini aktardı. Bakan Dönmez, "Bu sürecin iki ülke lehine sonuçlandırılması için Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması genişletme müzakerelerinin nihayete erdirilmesi temel önceliğimizdir" dedi.

İran-Türkiye arasında gümrük alanındaki iş birliğine değinen Bakan Dönmez, "Elektronik Ortamda Veri Değişimi Protokolü", "Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Projesi" ve "Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Statülerinin Karşılıklı Tanınması" projelerini en kısa zamanda hayata geçirebilmeyi arzu ettiklerini söyledi. Bakan Dönmez, bu projelerin iki ülke dış ticaretine etkisinin altını çizerek, "Bu projeler ile iki ülke oldukça kolay ve hızlı bir ticaret akışına sahip olabilecek ve bürokratik prosedürleri karşılıklı güven ilkesi çerçevesinde bertaraf ederek dış ticaret hacmimize oldukça pozitif yönde etki edebileceklerdir. Bu kapsamda bahsetmiş olduğum her iki mekanizma konusunda da iki ülke teknik ekipleri en kısa sürede bir araya gelecekleri yönünde mutabakata da varmıştır" diye konuştu.

İran ve Türkiye'nin yatırımcılarının üretim ve ticari faaliyetlerine sorunsuz şekilde devam edebilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Bakan Dönmez, Türkiye'nin İran'da bulunan yatırımcılarının İran'a ekonomik ve ticari olarak kattıkları artı değerin takdire şayan olduğunu aktardı. Dönmez, Küçük-Orta Boyutlu İşletmelerin (KOBİ) tüm ülkeler için ekonominin motoru konumunda olduğunu belirterek, "Türkiye ve İran arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam temellere dayalı olması için bu alandaki işbirliği kaçınılmazdır. Bu minvalde 28. dönem toplantımız kapsamında KOSGEB ve İranlı muadili ISIPO arasında bir eylem planının müzakerelerinin başarılı bir şekilde nihayete erdirilmesi hususunda uzlaşıya varılmıştır" diye konuştu.

Bakan Dönmez, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Şüphesiz, Türkiye-İran 28. Dönem KEK Toplantısı kapsamında ele alınan diğer konular bunlarla sınırlı değildir. Enerji, ulaştırma, eğitim, çevre, tarım ve orman gibi birçok alanda iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irademiz mevcuttur ve bu iradeyi yansıtan işbirliğimizi geliştirmeyi amaçlayan hükümler KEK metnine yansıtılmıştır."

Konuşmanın ardından Bakan Dönmez ve İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi arasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla "Türkiye-İran 28. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantı Mutabakat Zaptı" imzalandı. - ANKARA

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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