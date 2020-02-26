Türkiye ile İran arasındaki uçuşlar durduruldu - Son Dakika

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile İran arasındaki uçuşların durdurulduğunu açıkladı.



Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında virüsün hızla yayıldığı İran'a daha önce Türkiye tarafından tek taraflı olarak uçuşlar durdurulmuştu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından alınan yeni kararla birlikte Türkiye ile İran arasındaki uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğunu açıkladı.



SHGM'den konuya ilişkin açıklama



SHGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur" açıklamasına yer verildi.



İran'dan kalkan uçaklar geri döndü, yolcular havalimanında kaldı



Kararın ardından Tahran- İstanbul seferini gerçekleştiren İranlı havayolu şirketlerine ait iki uçak kalkıştan bir süre sonra henüz Türkiye hava sahasına girmeden kalktıkları meydan olan Tahran'a geri döndü. Öte yandan İran'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular ise alınan karar sonrası havadaki uçakların geri dönmesi nedeniyle ülkelerine dönemedi.



"İran'dan yeniden uçak gelecekmiş"



Tahran'a gitmek için havalimanına gelen yolculardan Mehdi Şamiz, "Görüldüğü gibi herkes burada ama hiçbir şey belli değil. Yani İran uçaklarına izin vermişler, vermemişler boş uçakları tekrar İran'a döndürmüşler. Biz Tahran'a gidecektik. Ama en sonunda bize tekrar uçak bileti verdiler İran'dan yeniden uçak gelecekmiş. Otelde kalıyordum uçamazsam tekrar otele gideceğim" dedi.



Bir başka yolcu Meysem Kavasi ise, "Saat 16.30'da havalimanına geldim. Havalimanında uçağın gelmediğini ve iptal olduğunu söylediler. Daha sonra uçak geliyor dediler. Herkes otelde kalıyor para bitti" diye konuştu. - İSTANBUL