Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları durduruldu - Son Dakika
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Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları durduruldu

6 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları durduruldu, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

SGHM'nin resmi Twitter hesabından, Türkiye ile İran arasındaki uçuşlara ilişkin paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur."

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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