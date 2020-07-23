Türkiye ile İspanya arasındaki ilk sanal JETCO toplantısı - Son Dakika

Türkiye ile İspanya arasındaki ilk sanal JETCO toplantısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, JETCO'nun İspanya ile ticari ilişkilerin derinlemesine ele alındığı bir mekanizma olduğunu belirterek, "Bize yakışan tarihsel ilişkilerimize yakışacak şekilde ticari ve ekonomik bağlantılarımızı yukarıya taşıyabilme.

Türkiye ile İspanya arasındaki ilk sanal JETCO toplantısı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, JETCO'nun İspanya ile ticari ilişkilerin derinlemesine ele alındığı bir mekanizma olduğunu belirterek, "Bize yakışan tarihsel ilişkilerimize yakışacak şekilde ticari ve ekonomik bağlantılarımızı yukarıya taşıyabilme. İlk hedefimiz de bundan sonra ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ivmelendirerek devam etmek" dedi.

Türkiye-İspanya 1. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı, korona virüs önlemleri nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bize yakışan tarihsel ilişkilerimize yakışacak şekilde ticari ve ekonomik bağlantılarımızı yukarıya taşıyabilmek. İlk hedefimiz de bundan sonra ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ivmelendirerek devam etmek. Sayın meslektaşım Reyes Maroto ile zaten bu son üç aydaki üçüncü görüşmemiz. İnşallah 3 Eylül'de İzmir Fuarı'nın açılışında da tekrar beraber olacağız. Bu da her ikimizin de iki ülke arasındaki ilişkilere verdiğimiz önemi ve desteği gösteriyor. 27 Temmuz'da da İspanya Dışişleri Avrupa Birliği İşbirliği Bakanı Arancha Gonzales ülkemizi ziyaret edecek. Bunlar hep olumlu gelimeler. Akdeniz havzasının en önemli ekonomilerinden biri olan İspanya'nın kendi etkin olduğu coğrafyalarda, Türkiye'nin kendi etkin olduğu coğrafyalarda karşılıklı iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve karşılıklı işbirliği ve yatırımın artırılması, her iki ülkede yatırımın artırılması için İspanya'nın yeni destek ve teşviklerini biz de kendi ülkemizde duyuracağız" ifadelerini kullandı.

"JETCO MEKANİZMASI, ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİ DERİNLEMESİNE ELE ALDIĞIMIZ BİR MEKANİZMA"

Paylaşılan ürün listeleri konusunda ortak ticaretin artırabileceğini belirten Bakan Pekcan, "Otomotiv, yan sanayi, demir-çelik, elektronik, mobilya inşaat malzemeleri, ambalaj, tekstil, temizlik malzemeleri, bitkisel yağlar, alkollü-alkolsüz içecekler, şekerli çikolatalı mamuller, konserve sebze ve meyveler, kuru meyveler ve meyve suları konusunda JETCO mekanizması, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri derinlemesine ele aldığımız bir mekanizma. Bu mekanizma sayesinde iki ülkenin karşılıklı yatırımların ve müteahhitlik hizmetlerinde de üçüncü ülkeler ile de iş birliği yapması, kültür, turizm, tarım, ulaştırma, bilim, teknoloji ve eğitim alanında iş birliği yapmaları son derece önemli. Mutabakat zaptına da çok önemli konuları eklemiş bulunuyoruz. Türkiye olarak mutabakat zaptında hemfikir olduğumuz konuları yakinen takip edeceğiz. Sizlerin de takip edeceğinden hiç kuşkum yok. İnşallah ikinci dönem toplantısını da en kısa zamanda yüz yüze gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

"AB'NİN DEMİR-ÇELİK KONUSUNDA TÜM DÜNYAYA UYGULADIĞI KOTALARDAN TÜRKİYE'Yİ MUAF TUTMASINI BEKLERDİK"

Turizm alanında iş birliğinin önemine dikkat çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye sağlık alanında gerçekten çok iyi bir alt yapıya sahip ve turizm alanında da otellerimize, turizm tesislerine sertifikalar veriliyor ve bu sertifikalar çok ciddi şekilde denetleniyor. Formatları ve kriterleri belli. Bundan da yararlanılması uygun olacaktır. Savunma sanayii bizim için kilit sektörlerden bir tanesi ve çok önem veriyoruz. Burada da İspanya ile iş birliğine son derece önem veriyoruz. Yine İspanyol firmaları hem hızlı demiryolu hatlarında, hem metrolarda oldukça alakalı, tecrübeli bilgi birikimi olan firmalar. Ankara hafif raylı metro hattının ihale süreci devam ediyor. Bu ihalelere uluslararası çok fazla talep oluyor. İspanyol firmaların da bu ihaleleri çok yakinen takip edip, finansman paketlerini de çok iyi hazırlamaları gerekiyor. Bu projeler genelde finansman paketleri ile beraber değerlendiriliyor. Bu açıdan o konuda da ciddi çalışmaları gerektiğini paylaşmak isterim. Bunun dışında ulaştırma konularında sizin de altını çizdiğiniz üzere iş birliği yapmamız; transit taşımalarda kotaların ya artırılması ya da kaldırılması, sürücülere kolaylıklar sağlanması, AB ile ilişkilerimize verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Gerçekten mevcut hali ile AB anlaşması dijitalleşmeyi, hizmet sektörünü, kamu alımlarını içermiyor. Pandemi sürecinde bunların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Artık bu güncellenme kaçınılmaz bir hal aldı. Sizlerin de desteği ile 2020 yılında biz de bu güncelleme çalışmalarına başlayabilmeyi, hatta tamamlayabilmeyi arzu ediyoruz. Tabii AB'nin demir-çelik konusunda tüm dünyaya uyguladığı kotaları karşılıklı demir-çelik-kömür iş birliği anlaşmamız ve Gümrük Birliği'ni ele alarak Türkiye'yi muaf tutmasını beklerdik. Ama en azından belli bir noktada uzlaşabileceğimizi, sizlerin de desteği ile bekliyoruz."

"İSPANYA VE TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE LİDER ÜLKELER"

İspanya Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto ise Türkiye ile iş birliğinin birçok alanda artırılarak sürdürüleceğini dile getirdi. Salgından sonra ekonomiyi yeniden yapılandırmak için ortak hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Marota, "Sanırım ortak bir projeyi paylaşıyoruz. Salgın sırasında üç farklı şekilde görüşebildik. Pazartesi günü Dışişleri Bakanımızın sizi ziyaret etmesi de iki ülke arasındaki önemli şeylerden. Ülkelerimiz sizin de dediğiniz gibi turizm ve sağlık alanında iş birliği yapabilir. İspanya ve Türkiye turizm sektöründe lider ülkeler. Bu sektörde deneyim paylaşabiliriz. Yakında görüşeceğiz sayın bakan 3 Eylül'de birlikteyiz. Kadın girişimciler ile ilgili toplantıyı da gündeme alacağım. İş konseyini başlatıp daha sonra kapanışı birlikte yapacağız" dedi.

Toplantı sonrasında karşılıklı mutabakatlar imzalandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Ruhsar Pekcan, Türkiye, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye ile İspanya arasındaki ilk sanal JETCO toplantısı - Son Dakika
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