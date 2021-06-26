Üye Girişi
Türkiye ile İspanya'nın Bask bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanması bekleniyor - Son Dakika

Türkiye ile İspanya'nın Bask bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanması bekleniyor

26.06.2021 00:09
Türkiye ile İspanya'nın Bask bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanması bekleniyor, System.String[]

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi olarak 1,5 ay önce görevine başlayan Dr. Burak Akçapar, 22-25 Haziran tarihlerinde Bask özerk bölgesine yaptığı ziyaretlerin ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda çok olumlu geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi olarak 1,5 ay önce görevine başlayan Dr. Burak Akçapar, 22-25 Haziran tarihlerinde Bask özerk bölgesine yaptığı ziyaretlerin ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda çok olumlu geçtiğini söyledi.

Başkent Madrid dışına ilk resmi ziyaretini Bask bölgesine yapan Akçapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temaslarında özellikle yeni ticaret kalemlerinin açılmasının yanı sıra değer ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi sürecinde, bir üretim merkezi olarak Türkiye'nin sunduğu imkan ve fırsatları vurguladığını ifade etti.

"Henüz daha Madrid'e dönüş yolunda somut talepler almaya başladık ve çok memnun olduk." diyen Akçapar; San Sebastian, Bilbao ve Vitoria kentlerinde Ticaret Odaları ile Bask Ticaret ve Yatırım Ajansı ile yaptığı toplantılarda mevcut durum değerlendirilerek karşılıklı ticaret ve yatırım imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Bask ziyaretinin normal şartlarda geçen yıl yapılmasının öngörüldüğünü ancak salgından dolayı bu döneme ertelendiğini aktaran Akçapar, bölgeyle ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut potansiyelin gerisinde olmasının da bu ziyareti önemli kılan bir unsur olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Akçapar, Bask bölgesindeki firmaların uluslararasılaşma ve gelişmişlik düzeyleri kapsamında, sektörel boyutta ilişkilerin geliştirilmesi ve hedef sektörler seçilerek iş birliği yapılması üzerinde hemfikir olunduğunu ifade etti.

Sektörleri birbiriyle tanıştıracak ve yakınlaştıracak ortak bir çalışma yürütülmesi hususunda karar aldıklarını söyleyen Akçapar, mevcut iş birliklerinin yoğunlaştırılmasının yanı sıra Türkiye'deki yatırımlar ve ikili ticaretin artırılmasını teminen etkin bir tanıtım yapılabilmesi amacıyla çevrim içi seminerler ve çalıştayların kısa ve orta vadede düzenlenmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Bask'ın İspanya'nın başlıca sanayileşmiş bölgelerinden biri olduğunu hatırlatan Akçapar, "Salgının küresel tedarik/değer zincirlerinin güvenilirliği ile ulaşılabilirliğin önemini ortaya çıkardığı bu yeni ortamda, ülkemizle sağlık, otomotiv, bilgi teknolojileri, elektrikli eşya, endüstriyel makine, ev eşyaları, havacılık, ulaşım, ambalaj sanayi ve enerji gibi sektörlerde birbirini tamamlayacak şekilde iş birliğine gidilmesi de üzerinde görüş birliği sağlanan bir diğer alan olmuştur." şeklinde konuştu.

Büyükelçi, ziyarette ayrıca, Türkiye'de yatırımı olan veya yatırım yapmak isteyen Bask bölgesindeki firmalarla da görüşüldüğünü, Türkiye'deki yatırım olanakları ve teşvikler hakkında bilgilendirmede yapıldığını, mevcut yatırımların ilerletilmesi hususunda yeni bağlantılar kurularak ilişkilerin kuvvetlendirildiğini söyledi.

Diğer yandan Bask Özerk Hükümet Başkanı İnigo Urkullu ile de görüştüğünü belirten Büyükelçi Akçapar, "Türkiye-İspanya arasında her alanda mevcut olan çok iyi düzeydeki ilişkiler çerçevesinde, Bask bölgesiyle de ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesini için yeni imkanlar yaratılması konusunda hem fikir olduk. Ayrıca ilişkileri olumsuz etkileme potansiyeli olan hususları da önceden değerlendirme gerekliliğinde mutabık kaldık." dedi.

Eğitim ve kültür alanlarındaki ilişkilerin de artırılması için San Sebastian ve Bilbao belediye başkanları ve Deusto Üniversitesi rektörüyle görüşmeler yaptığını ifade eden Akçapar, Bask bölgesinin ve Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında Terör Kurbanları Anma Merkezini de ziyaret ettiğini aktardı.

Büyükelçi Akçapar, Bask yerel basınına da mülakatlar vererek Türkiye'nin bölgesel ilişkileri, İspanya ile ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin dış politikadaki tutum ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptığını kaydetti.

Türkiye, İspanya, Madrid, BASK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile İspanya'nın Bask bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Survivor'da büyük sürpriz! Dev finalde Hakan Çalhanoğlu da yer aldı 23:51 Survivor'da büyük sürpriz! Dev finalde Hakan Çalhanoğlu da yer aldı Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Üç savaşın seyrini değiştirdi, peynir ekmek gibi satılıyor 23:24 Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Üç savaşın seyrini değiştirdi, peynir ekmek gibi satılıyor George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı 23:03 George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu 22:28 Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:33 Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su 21:00 Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın 18:04 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme 17:05 Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan Marcus Aral'la ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum Şevval Şahin'den yeni sevgilisini denize atan Marcus Aral'la ilgili ilk açıklama: Yasal yollara başvurdum         
00:11
Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı         
23:39
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı         
23:16
Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek         
22:31
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti         
22:03
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı         
17:28
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 00:30:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ile İspanya'nın Bask bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement