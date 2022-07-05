Türkiye ile İsrail arasında sivil havacılık toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ile İsrail arasında sivil havacılık toplantısı

05.07.2022 16:36
Türkiye ile İsrail arasında sivil havacılık toplantısı

TÜRKİYE ile İsrail arasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında sivil havacılık alanında iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk toplantıda İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşlarına yeniden başlaması konusu masaya yatırıldı.

TÜRKİYE ile İsrail arasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında sivil havacılık alanında iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk toplantıda İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşlarına yeniden başlaması konusu masaya yatırıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürü (SHGM) Prof. Dr. Kemal Yüksek ve İsrailli sivil havacılık yetkilileri İstanbul Havalimanı'nda bir araya geldi. İsrailli yetkililer İstanbul Havalimanı'nı gezerek güvenlik ve havalimanı hakkında bilgi aldı. Toplantı ile ilgili olarak SHGM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşlarına tekrar başlama ve yeni hava ulaştırma anlaşmasına ilişkin taleplerin görüşüldüğü ifade edildi.


YORUMLAR
500
Genel Sekreter Mutlu, yeni üyelere rozet taktı Genel Sekreter Mutlu, yeni üyelere rozet taktı Son dakika haberi | Türkiye'ye yatırım ilgisinde patlama var Son dakika haberi | Türkiye'ye yatırım ilgisinde patlama var
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile İsrail arasında sivil havacılık toplantısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:44:30. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ile İsrail arasında sivil havacılık toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement