Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

28.06.2022 19:18
Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eş başkanlığında 29 Haziran'da Ankara'da gerçekleşeceği bildirildi.

Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eş başkanlığında 29 Haziran'da Ankara'da gerçekleşeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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