Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Japonya arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı
Son Dakika Güncel Türkiye ile Japonya arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Japonya arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Palau Altyapı ve Ticaret Bakanı Charles Obichang ile bir araya gelerek Hava Ulaştırma Anlaşması'nı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Palau Altyapı ve Ticaret Bakanı Charles Obichang ile bir araya gelerek Hava Ulaştırma Anlaşması'nı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Japonya Dönem Başkanlığı çerçevesinde 22-23 Kasım tarihlerinde Nagoya'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'da ikili görüşmelerini sürdürüyor. Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluk açılış töreninin ardından Palau Altyapı ve Ticaret Bakanı Charles Obichang ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Japonya arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı.

Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında da Aichi Valisi Hideaki Ohmura ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Japonya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Her Türk gibi ben de Japonya'yla olan ilişkilerimize ve Japonya halkına çok önem veriyorum. Biraz önce Dışişleri Bakanı Motegi ile de çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Gerçekten Aichi eyaleti ve Nagoya'yı da tebrik etmek istiyorum" dedi.

(İHA)

Türkiye ile Japonya arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Türkiye, Palau, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
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