Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandı

13.10.2020 12:39
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Türkiye ile Japonya arasında teknik iş birliği faaliyet ve projelerine hız kazandırmak için Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Japonya arasında teknik iş birliği faaliyet ve projelerine hız kazandırmak için Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Bakanlık'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Namık Güner Erpul'un katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

Törende konuşan Çavuşoğlu, "Japonya bizim için önemli bir dost ve güvenilir bir ortaktır. İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Japonya'yla ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. Doğu Asya'da üçüncü ticaret ortağımızdır." açıklamasında bulundu.

İki ülkenin kültür ve eğitim alanında iş birliğini derinleştirmek için de adımlar attığına dikkati çeken Çavuşoğlu, teknik iş birliği alanında da değişik projelerin hayata geçirilerek örnek bir iş birliği gösterildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, teknik iş birliğinin ekonomik ilişkilerinin önemli bir boyutunu temsil ettiğini belirterek, bugün imzalanan anlaşmanın 1959 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) 1994 tarihli düzenlemesinin yerini alacağını bildirdi.

JICA'nın Türkiye'de önemli projelere destek verdiğini ve teknik iş birliğine önemli katkılar sağladığını değerlendiren Çavuşoğlu, özellikle doğal afet risk azaltma projelerinin öncelikli iş birliği alanları olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 1999 ve 2011 depremlerinin ardından JICA'nın Türkiye'ye afet yardım ekipleri gönderdiğini anımsatarak, JICA'nın Türkiye'de katkı sağladığı çok önemli projeler olduğuna dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün imzalanan anlaşma TİKA ve JICA iş birliğini genişletecek ve özellikle de üçüncü ülkelerde de iş birliği olanaklarını artıracak. JICA ve TİKA sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde, özellikle en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok önemli kalkınma projelerini hayata geçiriyor. Bu iş birliği özellikle ihtiyaç olan ülke ve toplumlara yönelik projelerin hayata geçirilmesini hızlandıracak ve sayısını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü ülkelere yardımlar dahil kapsamlı projeler yapılacak"

Törene mesaj gönderen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ise iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşebilmesi için bugün imzalanan Teknik İşbirliği Anlaşması'nın bir an önce yürürlüğe girmesini dilediğini kaydetti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima da iki ülke arasında teknik iş birliğinin 60 yıl öncesine dayandığını belirterek, "Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde hızlı bir şekilde onaylanmasının ardından afet önlemleri, Türk-Japon bilim ve teknoloji üniversitesi, Suriyeli yöneticilere yönelik yardımlar, TİKA ile iş birliği çerçevesinde üçüncü ülkelere yardımlar gibi geniş kapsamlı projelerde ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir." dedi.

Mijayima, iki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerin de önemli ivme kazandığına dikkati çekerek, "Japonya-Türkiye ekonomik iş birliği anlaşmasında ise en kısa sürede uzlaşmaya varmak hedeflenmekte, bu doğrultuda müzakereler devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Japonya'nın coğrafi olarak uzak olduğunu dile getiren Mijayima, "Fakat kalplerimiz yakındır. Yani iki devlet tek yürektir." mesajını verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandı - Son Dakika

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