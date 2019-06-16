Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma iş birliği
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma iş birliği

1 saat önce

Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma iş birliği, System.String[]
Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Cospas-Sarsat (Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi) 33. Birleşik Komite Toplantısı kapsamında Türkiye ile Katar'ın ilgili makamları arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.
Mutabakat zaptının imzalanması sırasında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de hazır bulundu.
İmzalama törenine katılan Doha Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi Komutanı Muhammed Hamed eş-Şehvani yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının, Katar ile Türkiye arasında arama kurtarma merkezlerinde uzmanlık, eğitim ve prosedür alışverişi yapmayı amaçladığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:58 Kaynak: AA
Katar, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı Sosyal medyada büyük tepki çeken video: Atatürk, mülteciydi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:13:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma iş birliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]