Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma iş birliği
1 saat önce
Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:58 Kaynak: AA
ile Katar
arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.
Katar'ın başkenti Doha
'da düzenlenen Cospas-Sarsat (Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi) 33. Birleşik Komite Toplantısı kapsamında Türkiye ile Katar'ın ilgili makamları arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.
Mutabakat zaptının imzalanması sırasında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer
de hazır bulundu.
İmzalama törenine katılan Doha Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi Komutanı Muhammed Hamed eş-Şehvani yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının, Katar ile Türkiye arasında arama kurtarma merkezlerinde uzmanlık, eğitim ve prosedür alışverişi yapmayı amaçladığını kaydetti.
2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı
Sosyal medyada büyük tepki çeken video: Atatürk, mülteciydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek