Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonlara ilişkin niyet mektubu onaylandı - Son Dakika

Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonlara ilişkin niyet mektubu onaylandı
16.11.2021 11:52
Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "31 Ekim 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubu'nun onaylanması uygun bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.
Yayımlandığı gün yürürlüğe giren kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
Son Dakika 12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 12:37 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası 12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi 11:57 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları 11:29 Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız 11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi 10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor