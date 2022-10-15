TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA İKİLİ ANLAŞMALARIN İMZALARI ATILDI - Son Dakika
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TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA İKİLİ ANLAŞMALARIN İMZALARI ATILDI

15.10.2022 09:51
TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA İKİLİ ANLAŞMALARIN İMZALARI ATILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani görüştü. Görüşmenin ardından iki devlet arasında anlaşmaların imzaları atıldı.

bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Erdoğan ile El Sani arasında saat 16.30'da yapılan baş başa görüşmenin ardından Türkiye ile Katar arasında 'Yüksek Stratejik Komite Oturumu' gerçekleştirildi. Oturumun ardından iki devlet arasındaki ikili anlaşmaların imzaları atıldı. Ardından Erdoğan tarafından verilen akşam yemeğine geçildi.

YORUMLAR
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR EMİRİ İLE BİR ARAYA GELDİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR EMİRİ İLE BİR ARAYA GELDİ Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA İKİLİ ANLAŞMALARIN İMZALARI ATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA İKİLİ ANLAŞMALARIN İMZALARI ATILDI - Son Dakika
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