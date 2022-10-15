CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani görüştü. Görüşmenin ardından iki devlet arasında anlaşmaların imzaları atıldı.
bir araya geldi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Erdoğan ile El Sani arasında saat 16.30'da yapılan baş başa görüşmenin ardından Türkiye ile Katar arasında 'Yüksek Stratejik Komite Oturumu' gerçekleştirildi. Oturumun ardından iki devlet arasındaki ikili anlaşmaların imzaları atıldı. Ardından Erdoğan tarafından verilen akşam yemeğine geçildi.
Son Dakika › Güncel › TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA İKİLİ ANLAŞMALARIN İMZALARI ATILDI - Son Dakika