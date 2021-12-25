Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı için Taliban'la ön anlaşmaya vardı - Son Dakika

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşan Türk- Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan tarafı ile prensipte mutabakata vardı.

DETAYLARI İÇİN TEKNİK EKİP KURULACAK

Havaalanlarının işletilmesi hususunda taraflar arasında verimli geçen görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı. Kabil'den Doha'ya geçecek olan Türk–Katar heyetinin ortak çalışmalara devam edeceği belirtildi.

HAVALİMANI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.

AFGANİSTAN YÖNETİMİ 15 AĞUSTOS'TA TALİBAN'IN ELİNE GEÇMİŞTİ

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.