Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Kazakistan Arasında Askeri İş Birliği Planı İmzalandı

Türkiye ile Kazakistan Arasında Askeri İş Birliği Planı İmzalandı

1 saat önce

ASTANA (AA) – Kazakistan ile Türkiye arasında bu yıla ilişkin askeri iş birliği planı imzalandı.

Türkiye ile Kazakistan Arasında Askeri İş Birliği Planı İmzalandı, System.String[]
ASTANA (AA) – Kazakistan ile Türkiye arasında bu yıla ilişkin askeri iş birliği planı imzalandı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke savunma bakanlıklarının temsilcileri, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Birinci Cumhurbaşkanı Milli Savunma Üniversitesi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonunda taraflar, bu yıl için askeri istihbarat, savaş hazırlığı, barış gücü faaliyeti, siber güvenlik ve diğer konularda 17 etkinliği içeren askeri iş birliği planına imza attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Astana, Türkiye, Kazakistan, Güncel
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