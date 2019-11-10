Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak
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Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak

6 saat önce

Türkiye ve Kazakistan, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolü'nde mutabık kalınan 65 eylem planına ilave olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık...

Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak, System.String[]

Türkiye ve Kazakistan, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolü'nde mutabık kalınan 65 eylem planına ilave olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık teknolojileri alanında iş birliği yapma konusunda anlaşmaya vardı.

Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolü imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin resmi akşam yemeğinde çalışmalarını sürdürdü.

Oktay ve Mamin, 65 eylem planına ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde önemle durduğu uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık teknolojileri alanında işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanması ve bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Kazakistan Türk Ticaret Merkezi açılması konusunda anlaşma sağlandı.

Böylece Türkiye ile Kazakistan arasında mutabık kalınan eylem maddesi 68'e yükseldi.

Kazakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:54 Kaynak: AA
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